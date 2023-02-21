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Третьяк Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кожакина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Третьяк Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Третьяк Константин Николаевич

Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Третьяк Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна

Смерть
1957
Россия Республика Коми г.Воркута п.Комсомольский
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