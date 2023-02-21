Третьяк Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кожакина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Третьяк Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1917
Сын: Третьяк Константин Николаевич
Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Третьяк Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Третьяк Наталия Михайловна
Смерть
1957
Россия Республика Коми г.Воркута п.Комсомольский