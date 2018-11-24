Третьяк Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1924
Дата смерти24.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924
Рождение ребёнка
15.12.1955
Сын: Третьяк Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна
Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Киселева Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963
Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
24.11.2018
Донецкая область п.Мангуш