Третьяк Алексей Николаевич
мужской, родился 30.03.1924, Стрельцовка
умер 24.11.2018, Донецкая область п.Мангуш
МатьТретьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна1888 г.р.
ОтецТретьяк Николай Тимофеевич1888 г.р.
Супруги
Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна24.11.1934 г.р.
Дети
Третьяк Виктор Алексеевич15.12.1955 г.р.
Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна03.04.1957 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924
Рождение ребёнка
15.12.1955
Сын: Третьяк Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна
Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963
Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
24.11.2018
Донецкая область п.Мангуш