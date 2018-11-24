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Третьяк Алексей Николаевич

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Место рождения

Стрельцовка

Дата рождения

30.03.1924

Дата смерти

24.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924

Отец: Третьяк Николай Тимофеевич

Мать: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Сын: Третьяк Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956

Жена: Третьяк Валентина Альбертовна

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Киселева Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963

Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Третьяк Валентина Альбертовна

Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
24.11.2018
Донецкая область п.Мангуш
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