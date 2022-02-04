Третьяк Алексей Николаевич 30.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяк Алексей Николаевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 30.03.1924, Стрельцовка

умер 24.11.2018, Донецкая область п.Мангуш

Мать
Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна1888 г.р.
Отец
Третьяк Николай Тимофеевич1888 г.р.
Супруги
Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна24.11.1934 г.р.
Дети
Третьяк Виктор Алексеевич15.12.1955 г.р.
Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна03.04.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924

Отец: Третьяк Николай Тимофеевич

Мать: Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Сын: Третьяк Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

Комсомольский, Воркута, Республика Коми

Бракосочетание
10.01.1956

Жена: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия

Рождение ребёнка
24.12.1963

Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

Панфилово, Карасуский район, Костанайская область

Смерть
24.11.2018
Донецкая область п.Мангуш

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