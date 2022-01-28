Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна 24.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась 24.11.1934, Лесная Поляна

умерла 16.10.2008, Мангуш Донецкая область Украина

Мать
Иваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна31.01.1909 г.р.
Отец
Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович18.12.1905 ст. г.р.
Супруги
Третьяк Алексей Николаевич30.03.1924 г.р.
Дети
Третьяк Виктор Алексеевич15.12.1955 г.р.
Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна03.04.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович

Мать: Иваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Сын: Третьяк Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский, Воркута, Республика Коми

Бракосочетание
10.01.1956

Муж: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия

Рождение ребёнка
24.12.1963

Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Панфилово, Карасуский район, Костанайская область

Смерть
16.10.2008
Мангуш Донецкая область Украина

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