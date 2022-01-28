Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна
женский, родилась 24.11.1934, Лесная Поляна
умерла 16.10.2008, Мангуш Донецкая область Украина
МатьИваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна31.01.1909 г.р.
ОтецРадецкий Альберт (Эдуард) Игнатович18.12.1905 ст. г.р.
Супруги
Третьяк Алексей Николаевич30.03.1924 г.р.
Дети
Третьяк Виктор Алексеевич15.12.1955 г.р.
Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна03.04.1957 г.р.Показать еще 1
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Рождение
24.11.1934
Рождение ребёнка
15.12.1955
Сын: Третьяк Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Киселева (Третьяк) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963
Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
16.10.2008
Мангуш Донецкая область Украина