Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна
Место рождения
Дата рождения24.11.1934
Дата смерти16.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934
Рождение ребёнка
15.12.1955
Сын: Третьяк Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Киселева Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963
Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич
Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
16.10.2008
Мангуш Донецкая область Украина