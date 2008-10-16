Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Радецкая) Валентина Альбертовна

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Место рождения

Лесная Поляна

Дата рождения

24.11.1934

Дата смерти

16.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: Радецкий Альберт Игнатович

Мать: Иваненко Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Сын: Третьяк Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
10.01.1956

Муж: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Киселева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Комсомольский Воркута Республика Коми Россия
Рождение ребёнка
24.12.1963

Дочь: Третьяк Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяк Алексей Николаевич

Панфилово, Карасуский район, Костанайская область
Смерть
16.10.2008
Мангуш Донецкая область Украина
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