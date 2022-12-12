Иваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Старобельск

Дата рождения

31.01.1909

Дата смерти

05.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909

Отец: Ромадин Николай Алексеевич

Мать: Ромадина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Радецкий Анатолий Альбертович

Отец ребёнка: Радецкий Альберт Игнатович

Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Третьяк Валентина Альбертовна

Отец ребёнка: Радецкий Альберт Игнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваненко Андрей Касьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радецкий Альберт Игнатович

Смерть
05.01.1982
Украина Донецкая область п.Мангуш
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