Иваненко (Ромадина) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1909
Дата смерти05.01.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Радецкий Анатолий Альбертович
Отец ребёнка: Радецкий Альберт Игнатович
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Третьяк Валентина Альбертовна
Отец ребёнка: Радецкий Альберт Игнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1982
Украина Донецкая область п.Мангуш