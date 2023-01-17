Радецкий Альберт Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадецкий Альберт Игнатович

Радецкий Альберт Игнатович

avatar

Место рождения

Савинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Радецкий Анатолий Альбертович

Мать ребёнка: Иваненко Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Третьяк Валентина Альбертовна

Мать ребёнка: Иваненко Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваненко Клавдия Николаевна

Смерть
21.10.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close