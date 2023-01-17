Радецкий Альберт Игнатович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти21.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Радецкий Анатолий Альбертович
Мать ребёнка: Иваненко Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Третьяк Валентина Альбертовна
Мать ребёнка: Иваненко Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1938