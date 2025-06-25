Радецкий Игнатий Людвикович 24.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Радецкий Игнатий Людвикович

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 24.10.1877, Савинцы, Хмельницька область

умер Неизвестно

Мать
Радецкая (Островская) Юзефа1840 г.р.
Отец
Радецкий Людвик Антонович1832 г.р.
Супруги
Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна22.06.1881 ст. г.р.
Дети
Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович18.12.1905 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877

Отец: Радецкий Людвик Антонович

Мать: Радецкая (Островская) Юзефа

Савинцы, Хмельницька область

Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
18.12.1905 ст.

Сын: Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович

Мать ребёнка: Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна

Савинцы, Хмельницька область

Смерть
Неизвестно

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