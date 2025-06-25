Радецкий Игнатий Людвикович
мужской, родился 24.10.1877, Савинцы, Хмельницька область
умер Неизвестно
МатьРадецкая (Островская) Юзефа1840 г.р.
ОтецРадецкий Людвик Антонович1832 г.р.
Супруги
Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна22.06.1881 ст. г.р.
Дети
Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович18.12.1905 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877
Савинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1905 ст.
Сын: Радецкий Альберт (Эдуард) Игнатович
Мать ребёнка: Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна
Савинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно