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Ромадин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1909

Мать ребёнка: не указана

Луганская область Евсугский район с.Ново-Александровка
Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Иваненко Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1912

Дочь: Хвостик Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна

Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ромадин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Третьяк Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
27.12.1924

Дочь: Жованик Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна

Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромадина Ирина Степановна

Смерть
1927
Луганская область с.Ново-Александровка
Был убит быком в конезаводе
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