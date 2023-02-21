Ромадин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1909
Мать ребёнка: не указана
Луганская область Евсугский район с.Ново-Александровка
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Иваненко Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
30.03.1912
Дочь: Хвостик Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна
Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Третьяк Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна
Рождение ребёнка
27.12.1924
Дочь: Жованик Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ромадина Ирина Степановна
Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927
Луганская область с.Ново-Александровка
Был убит быком в конезаводе