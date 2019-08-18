Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Новоалександровка

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

27.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: Ромадин Николай Алексеевич

Мать: Ромадина Ирина Степановна

Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Третьяк Александр Андреевич

Отец ребёнка: Третьяк Андрей Николаевич

Луганская область Марковский район п.Лесная Поляна
Рождение ребёнка
19.05.1943

Дочь: Барановская Таиса Андреевна

Отец ребёнка: Третьяк Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяк Андрей Николаевич

Смерть
27.08.1995
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