Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1918
Дата смерти27.08.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Третьяк Александр Андреевич
Отец ребёнка: Третьяк Андрей Николаевич
Луганская область Марковский район п.Лесная Поляна
Рождение ребёнка
19.05.1943
Дочь: Барановская Таиса Андреевна
Отец ребёнка: Третьяк Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1995