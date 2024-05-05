Третьяк Андрей Николаевич 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяк Андрей Николаевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1915, Енакиево

умер 1944

Мать
Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна1888 г.р.
Отец
Третьяк Николай Тимофеевич1888 г.р.
Супруги
Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна18.08.1918 г.р.
Дети
Третьяк Александр Андреевич21.02.1937 г.р.
Барановская (Третьяк) Таиса Андреевна19.05.1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Третьяк Николай Тимофеевич

Мать: Третьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Третьяк Александр Андреевич

Мать ребёнка: Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна

Луганская область Марковский район п.Лесная Поляна

Рождение ребёнка
19.05.1943

Дочь: Барановская (Третьяк) Таиса Андреевна

Мать ребёнка: Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна

Смерть
1944

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