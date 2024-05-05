Третьяк Андрей Николаевич
мужской, родился 1915, Енакиево
умер 1944
МатьТретьяк (Кузоятова) Наталия Михайловна1888 г.р.
ОтецТретьяк Николай Тимофеевич1888 г.р.
Супруги
Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна18.08.1918 г.р.
Дети
Третьяк Александр Андреевич21.02.1937 г.р.
Барановская (Третьяк) Таиса Андреевна19.05.1943 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Третьяк Александр Андреевич
Мать ребёнка: Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна
Луганская область Марковский район п.Лесная Поляна
Рождение ребёнка
19.05.1943
Дочь: Барановская (Третьяк) Таиса Андреевна
Мать ребёнка: Третьяк (Ромадина) Наталья Николаевна
Смерть
1944