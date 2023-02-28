Ромадина Ирина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Иваненко Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1912
Дочь: Хвостик Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич
Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Третьяк Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1924
Дочь: Жованик Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич
Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Донецкая область Ясиноватский район с.Розовка