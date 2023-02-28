Ромадина Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомадина Ирина Степановна

Ромадина Ирина Степановна

avatar

Место рождения

Новолимаревка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Иваненко Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.03.1912

Дочь: Хвостик Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич

Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ромадин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Третьяк Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1924

Дочь: Жованик Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ромадин Николай Алексеевич

Ново-Александровка Старобельский район Луганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромадин Николай Алексеевич

Смерть
1955
Донецкая область Ясиноватский район с.Розовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close