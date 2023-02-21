Третьяк Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1917
Дата смерти15.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917
Рождение ребёнка
13.07.1938
Сын: Третьяк Анатолий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяк Зинаида Васильевна
Палатка, Хасынский, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяк Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.09.1992