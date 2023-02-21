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Третьяк Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1917

Дата смерти

15.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917

Отец: Третьяк Николай Тимофеевич

Мать: Третьяк Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.1938

Сын: Третьяк Анатолий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяк Зинаида Васильевна

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяк Зинаида Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьяк Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.09.1992
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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