Лопухин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения02.11.1868
Дата смерти08.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868
Бракосочетание
С 02.10.1894 по 1918
Бракосочетание
06.07.1920
Рождение ребёнка
03.07.1921
Сын: Лопухин Георгий Викторович
Мать ребёнка: Лопухина Надежда Николаевна
Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Лопухин Александр Викторович
Мать ребёнка: Лопухина Надежда Николаевна
поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
08.03.1933