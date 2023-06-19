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Лопухин Виктор Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.11.1868

Дата смерти

08.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868

Отец: Лопухин Александр Алексеевич

Мать: Лопухина Елизавета Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 02.10.1894 по 1918

Жена: Лопухина Нина Цецилия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.07.1920

Жена: Лопухина Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1921

Сын: Лопухин Георгий Викторович

Мать ребёнка: Лопухина Надежда Николаевна

Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Лопухин Александр Викторович

Мать ребёнка: Лопухина Надежда Николаевна

поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
08.03.1933
Москва, город федерального значения Москва