Лопухина (Голохвастова) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1841
Дата смерти18.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1864
Сын: Лопухин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1865
Сын: Лопухин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич
Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лопухин Борис Александрович
Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лопухин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич
Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.11.1868
Сын: Лопухин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1909