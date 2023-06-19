Лопухина (Голохвастова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Голохвастова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.01.1841

Дата смерти

18.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1864

Сын: Лопухин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1865

Сын: Лопухин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лопухин Борис Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лопухин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.11.1868

Сын: Лопухин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лопухин Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Александр Алексеевич

Смерть
18.03.1909
Москва, город федерального значения Москва