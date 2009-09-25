Лопухин Георгий Викторович
Место рожденияПоселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения03.07.1921
Дата смерти25.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1921
Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.2009
Москва, город федерального значения Москва