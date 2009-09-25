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Лопухин Георгий Викторович

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Место рождения

Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

03.07.1921

Дата смерти

25.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1921

Отец: Лопухин Виктор Александрович

Мать: Лопухина Надежда Николаевна

Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Татьяна Михайловна

Смерть
25.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
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