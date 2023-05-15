Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1920

Муж: Лопухин Виктор Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1921

Сын: Лопухин Георгий Викторович

Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович

Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Лопухин Александр Викторович

Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович

поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
1927
Московская область , РСФСР, СССР
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