Лопухина (Бахрушина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.07.1920
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1921
Сын: Лопухин Георгий Викторович
Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович
Поселок Фирсановка, Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Лопухин Александр Викторович
Отец ребёнка: Лопухин Виктор Александрович
поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
1927
Московская область , РСФСР, СССР