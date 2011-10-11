Лопухин Александр Викторович
Место рожденияпоселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения10.09.1922
Дата смерти11.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
1948
Жена: Лопухина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1952
Сын: Лопухин Александр Александрович
Мать ребёнка: Лопухина Лидия Сергеевна
Смерть
11.10.2011