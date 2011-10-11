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Лопухин Александр Викторович

Место рождения

поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: Лопухин Виктор Александрович

Мать: Лопухина Надежда Николаевна

поселок Фирсановка , Московский уезд, Московская губерния, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
1948

Жена: Лопухина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.07.1952

Сын: Лопухин Александр Александрович

Мать ребёнка: Лопухина Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.2011
Москва, город федерального значения Москва
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