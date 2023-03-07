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Баклушин Матвей Иванович

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.11.1886

Дата смерти

23.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1886

Отец: Баклушин Иван Семенов

Мать: Баклушина Анисья Кириллова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
"+53. 15/16 ноября 1886 г. МАТВЕЙ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемник: деревни Устья крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1919

Дочь: Ковешникова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.03.1921

Сын: Баклушин Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Баклушин Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье
Рождение ребёнка
04.04.1925

Дочь: Баклушина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1926

Сын: Баклушин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1929

Дочь: Серова Капиталина Матвеевна

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Куроптева Валентина Матвеевна

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Баклушина Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклушина Александра Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник колхоза "Устье" Карл-Либкнехтского сельисполкома
Место жительства
Неизвестно
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.02.1940
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: язва двенадцатиперстной кишки
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