Баклушин Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1886
Дата смерти23.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.11.1886
Отец: Баклушин Иван Семенов
"+53. 15/16 ноября 1886 г. МАТВЕЙ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемник: деревни Устья крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1919
Дочь: Ковешникова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
17.03.1921
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
06.11.1922
Сын: Баклушин Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Устье
Рождение ребёнка
04.04.1925
Дочь: Баклушина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
06.06.1926
Сын: Баклушин Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
26.02.1929
Дочь: Серова Капиталина Матвеевна
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Куроптева Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Баклушина Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Баклушина Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник колхоза "Устье" Карл-Либкнехтского сельисполкома
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1940
Причина смерти: язва двенадцатиперстной кишки