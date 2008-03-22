Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.01.1933

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933

Отец: Баклушин Матвей Иванович

Мать: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.09.1958

Муж: Куроптев Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Куроптев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Куроптев Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куроптев Георгий Михайлович

Смерть
22.03.2008
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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