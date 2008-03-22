Куроптева (Баклушина) Валентина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1933
Дата смерти22.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933
Бракосочетание
02.09.1958
Рождение ребёнка
1959
Сын: Куроптев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Куроптев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куроптев Георгий Михайлович
Смерть
22.03.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно