Баклушина (Баклушина) Нина Матвеевна
женский, родилась 14.01.1933, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умерла 1933, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
ОтецБаклушин Матвей Иванович27.11.1886 г.р.
МатьБаклушина (Мамонтова) Александра Даниловна24.05.1892 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1933
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область