Баклушина (Баклушина) Нина Матвеевна 14.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Баклушина (Баклушина) Нина Матвеевна

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 14.01.1933, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умерла 1933, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Отец
Баклушин Матвей Иванович27.11.1886 г.р.
Мать
Баклушина (Мамонтова) Александра Даниловна24.05.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933

Отец: Баклушин Матвей Иванович

Мать: Баклушина (Мамонтова) Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
1933
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Причина смерти: В молодом возрасте

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