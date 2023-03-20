Баклушина Анисья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушина Анисья Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1886

Муж: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
"№ 15. 09.02.1886 г. Жених-Перкумской волости деревни Устья крестьянский сын Иван Семенов, православного вероисповедания, 1-ым браком, 25 лет. Невеста-Перкумской волости деревни Калинина крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Баклушин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
"+53. 15/16 ноября 1886 г. МАТВЕЙ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемник: деревни Устья крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1889

Сын: Баклушин Павел Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
15/17 декабря 1889 г. ПАВЕЛ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ортюшина крестьянин Ни... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1893

Сын: Баклушин Иван Иванович

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1896

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.?.1899

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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