Баклушина Анисья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1886
"№ 15. 09.02.1886 г. Жених-Перкумской волости деревни Устья крестьянский сын Иван Семенов, православного вероисповедания, 1-ым браком, 25 лет. Невеста-Перкумской волости деревни Калинина крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1886
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
"+53. 15/16 ноября 1886 г. МАТВЕЙ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемник: деревни Устья крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1889
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
15/17 декабря 1889 г. ПАВЕЛ. Деревни Устья государственный крестьянин Иван Семенов и законная жена его Анисья Кириллова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ортюшина крестьянин Ни... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1893
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
Рождение ребёнка
10.08.1896
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
Рождение ребёнка
26.?.1899
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Баклушин Иван Семенов
Смерть
Неизвестно