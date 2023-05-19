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Баклушин Николай Матвеевич

Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.06.1926

Дата смерти

16.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: Баклушин Матвей Иванович

Мать: Баклушина Александра Даниловна

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклушина Анна Григорьевна

Устье Тулоксы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклушина Анна Григорьевна

Россия
Бракосочетание
06.09.1954

Жена: Баклушина Анна Григорьевна

Тулокский сельский Совет Олонецкого района Карельской АССР
Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклушина Анна Григорьевна

Смерть
16.01.1987
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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