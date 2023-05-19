Баклушин Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1926
Дата смерти16.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926
Рождение ребёнка
19.10.1952
Устье Тулоксы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.04.1954
Россия
Бракосочетание
06.09.1954
Тулокский сельский Совет Олонецкого района Карельской АССР
Рождение ребёнка
15.05.1957
Смерть
16.01.1987
Похороны
Неизвестно