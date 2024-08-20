Качин Терентий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827
Отец: Качин Федор Николаев
Мать: Качина Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева (Качина) Агафия Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1848
Теребиловка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.91 Л 700 https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/595938
Рождение ребёнка
1849
Сын: Качин Савва (Саввелий) Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Качина) Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Качина) Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Качина) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1863
Мать ребёнка: Качина Фекла Астафьевна (Ефстивеевна)
Смерть
Неизвестно