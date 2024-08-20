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Качин Терентий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827

Отец: Качин Федор Николаев

Мать: Качина Настасья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева (Качина) Агафия Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Фекла Астафьевна (Ефстивеевна)

Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Качина (Белоногова) Матрена Киприянова

Теребиловка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.91 Л 700 https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/595938
Рождение ребёнка
1849

Сын: Качин Савва (Саввелий) Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Качина) Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Качина) Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Качина) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1863

Сын: Качин Архип Терентьевич

Мать ребёнка: Качина Фекла Астафьевна (Ефстивеевна)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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