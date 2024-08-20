Качин Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качин Терентий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1877
Мать ребёнка: Качина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1880
Мать ребёнка: Качина Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно