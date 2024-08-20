Качин Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качин Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качин Терентий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Качин Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Качина Васса Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1880

Сын: Качин Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Качина Васса Ивановна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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