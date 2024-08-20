Качина (Белоногова) Матрена Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина (Белоногова) Матрена Киприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Качин Терентий Федоров

Теребиловка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.91 Л 700 https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/595938
Смерть
Неизвестно

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