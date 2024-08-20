Качина (Белоногова) Матрена Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1848
Теребиловка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.91 Л 700 https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/595938
Смерть
Неизвестно