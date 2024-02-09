деревня Теребиловка, деревня Теребиловка, Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Теребиловка

Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Бабкинская волость
32) дер. Теребиловка, на р. СтепановкеКокушкинское общество203542Бывшие государственныеПравославныеРусские1278

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Частинский район
720431Теребиловкадеревня57°04'00"54°24'00"O-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Частинский муниципальный район, Бабкинское сельское поселение
57655402146д Теребиловкадеревня
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