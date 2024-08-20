Старцева (Качина) Агафия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качин Терентий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старцев Иван Фомич
Рождение ребёнка
21.03.1883
Отец ребёнка: Старцев Иван Фомич
Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно