Старцева (Качина) Агафия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Качина) Агафия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качин Терентий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Иван Фомич

Рождение ребёнка
21.03.1883

Сын: Старцев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Старцев Иван Фомич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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