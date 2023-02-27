(Семененкова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семененкова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Семененков Николай

Отец ребёнка: Семененков Михаил

Рождение ребёнка
1768

Сын: Семененков Роман

Отец ребёнка: Семененков Михаил

Рождение ребёнка
1775

Сын: Семененков Григорий

Отец ребёнка: Семененков Михаил

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Семененков Михаил

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семененков Фёдор

Отец ребёнка: Семененков Михаил

Смерть
1789
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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