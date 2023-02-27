(Семененкова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Семененков Николай
Отец ребёнка: Семененков Михаил
Рождение ребёнка
1768
Сын: Семененков Роман
Отец ребёнка: Семененков Михаил
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семененков Григорий
Отец ребёнка: Семененков Михаил
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Семененков Михаил
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семененков Фёдор
Отец ребёнка: Семененков Михаил
Смерть
1789
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область