Семененков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Семененков Михаил
Мать: Варвара
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно