Семененков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Семененков Михаил

Мать: Варвара

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Агафья

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
Неизвестно
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