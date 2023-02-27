Семененков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семененков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Семененков Николай
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1768
Сын: Семененков Роман
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семененков Григорий
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семененков Фёдор
Мать ребёнка: Варвара
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно