Семененков Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Семененков Михаил
Мать: (Семененкова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семененко Филипп
Мать ребёнка: Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семененков Прокофий
Мать ребёнка: Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно