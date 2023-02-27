Семененков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененков Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Семененков Михаил

Мать: (Семененкова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Семененко Филипп

Мать ребёнка: Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Семененков Прокофий

Мать ребёнка: Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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