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Суханов Максим Аврамович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Суханов Аврам Прохорович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Суханов Филипп Максимович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1747

Жена: Суханова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Суханов Василий Максимович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Домника Максимовна

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Шаманина Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Суханов Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
?.02.1770

Жена: Суханова Пелагея Ларионовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что у Максима Абрамовича - третий брак, а Пелагея Ларионовна - вдова.
Смерть
Неизвестно
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