Суханов Максим Аврамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Суханов Аврам Прохорович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Суханов Филипп Максимович
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1747
Жена: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Суханов Василий Максимович
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Домника Максимовна
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Шаманина Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Суханова Анна Ивановна
Бракосочетание
?.02.1770
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что у Максима Абрамовича - третий брак, а Пелагея Ларионовна - вдова.
Смерть
Неизвестно