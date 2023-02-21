Суханова (Кузнецова) Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Кузнецова) Пелагея Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1745

Дата смерти

29.12.1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в одной из деревень Устьянской волости ростовского прихода в семье дьячка
Бракосочетание
?.02.1770

Муж: Суханов Максим Аврамович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что у Максима Абрамовича - третий брак, а Пелагея Ларионовна - вдова.
Место жительства
С ?.03.1770
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.12.1770 ст.
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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