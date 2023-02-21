Суханова (Кузнецова) Пелагея Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1745
Дата смерти29.12.1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в одной из деревень Устьянской волости ростовского прихода в семье дьячка
Бракосочетание
?.02.1770
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Указано, что у Максима Абрамовича - третий брак, а Пелагея Ларионовна - вдова.
Место жительства
С ?.03.1770
Смерть
29.12.1770 ст.