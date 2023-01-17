Шаманина (Суханова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Суханова) Евдокия Максимовна

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Суханов Максим Аврамович

Мать: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1778 ст.

Муж: Шаманин Иван Григорьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шаманин Степан Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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