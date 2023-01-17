Шаманина (Суханова) Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Суханов Максим Аврамович
Мать: Суханова Анна Ивановна
Место жительства
1763
Бракосочетание
31.01.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Шаманин Иван Григорьевич
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно