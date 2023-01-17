Суханова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова Анна Ивановна

Суханова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

До 1770

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Суханов Филипп Максимович

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1747

Муж: Суханов Максим Аврамович

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Суханов Василий Максимович

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Домника Максимовна

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Шаманина Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Суханов Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close