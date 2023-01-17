Суханова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиДо 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Суханов Филипп Максимович
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Бракосочетание
До 1747
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Суханов Василий Максимович
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Домника Максимовна
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Шаманина Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Суханов Максим Аврамович
Смерть
До 1770