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Суханов Филипп Максимович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Суханов Максим Аврамович

Мать: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1763

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Суханов Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1773 ст.

Сын: Суханов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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