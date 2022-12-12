Суханов Филипп Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Суханов Максим Аврамович
Мать: Суханова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1763
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Суханов Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1773 ст.
Сын: Суханов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно