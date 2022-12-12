Суханов Василий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Суханов Максим Аврамович
Мать: Суханова Анна Ивановна
Место жительства
1763
Бракосочетание
02.04.1775 ст.
Жена: Суханова Анна Алексеевна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1777 ст.
Сын: Суханов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.1779 ст.
Сын: Суханов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суханов Ананий Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Суханов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно