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Суханов Василий Максимович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Суханов Максим Аврамович

Мать: Суханова Анна Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.04.1775 ст.

Жена: Суханова Анна Алексеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1777 ст.

Сын: Суханов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.04.1779 ст.

Сын: Суханов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суханов Ананий Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Суханов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Анна Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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