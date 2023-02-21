Суханова (Моховикова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1759
Отец: Моховиков Алексей Дмитриевич
Мать: не указана
Фигурирует как дворцовая крестьянка Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Бракосочетание
02.04.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1777 ст.
Сын: Суханов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович
Рождение ребёнка
12.04.1779 ст.
Сын: Суханов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Суханов Ананий Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Суханов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович
Смерть
Неизвестно