Суханова (Моховикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова (Моховикова) Анна Алексеевна

Суханова (Моховикова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1759

Отец: Моховиков Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

Фигурирует как дворцовая крестьянка Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Бракосочетание
02.04.1775 ст.

Муж: Суханов Василий Максимович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1777 ст.

Сын: Суханов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.04.1779 ст.

Сын: Суханов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Суханов Ананий Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Суханов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close