Суханов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1779 ст.
Крещение
12.04.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Суханов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Параскева Лукинична
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Суханов Ананий Васильевич
Мать ребёнка: Суханова Параскева Лукинична
Место жительства
1811
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно