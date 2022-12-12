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Суханов Василий Васильевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.04.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1779 ст.

Отец: Суханов Василий Максимович

Мать: Суханова Анна Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
12.04.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Суханов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Параскева Лукинична

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1803

Жена: Суханова Параскева Лукинична

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Суханов Ананий Васильевич

Мать ребёнка: Суханова Параскева Лукинична

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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