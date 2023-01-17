Суханова Параскева Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Суханов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Васильевич
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Суханов Ананий Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно