Суханова Параскева Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Параскева Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Суханов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1803

Муж: Суханов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Суханов Ананий Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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