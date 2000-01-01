Моховиков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Фигурирует как дворцовый крестьянин Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Рождение ребёнка
До 1759
Дочь: Суханова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Фигурирует как дворцовая крестьянка Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Смерть
Неизвестно