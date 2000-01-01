Моховиков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моховиков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Фигурирует как дворцовый крестьянин Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Рождение ребёнка
До 1759

Дочь: Суханова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Фигурирует как дворцовая крестьянка Вельского прихода (предположительно д. Дюковская или д. Овсянниковская)
Смерть
Неизвестно
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