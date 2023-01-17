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Лощилов Иван Андреевич

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Место рождения

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Лощилов Андрей

Мать: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лощилов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Лощилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Соболева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лощилов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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