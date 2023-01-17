Лощилов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Лощилов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Соболева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно