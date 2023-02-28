Соболева (Лощилова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Лощилова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лощилов Иван Андреевич

Мать: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
12.01.1907 ст.

Муж: Соболев Иван Капитонович

Митино, Кубенская волость, Вологодский уезд
Жених: Кубенской волости деревни Митина крестьянский сын Иван Капитонов Соболев, 25 лет. Невеста: Кубенской волости деревни Артемова крестьянская дочь Екатерина Иванова, 25 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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