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Лощилов Михаил Иванович

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Место рождения

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Лощилов Иван Андреевич

Мать: не указана

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.

Дочь: Лощилова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Лощилова Аполлинария Ивановна

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Спасо-Преображенская Шухтовская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.3, л.130)
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Дочь: Лощилова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лощилова Аполлинария Ивановна

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Родители: Кубенской волости деревни Артемово крестьянин Михаил Иванович Лощилов и законная его жена Аполлинария Ивановна. Восприемник: Той же волости и деревни крестьянская девица Екатерина Ивановна.
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.

Дочь: Лощилова Калистфения Михайловна

Мать ребёнка: Лощилова Аполлинария Ивановна

Артемово, Кубенская волость, Вологодский уезд
Родилась Калистфена. Родители: Кубенской волости деревни Артемова крестьянин Михаил Иванов Лощилов и его жена Аполлинария Иванова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Аполлинария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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