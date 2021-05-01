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Лощилов Иван Иванович

Место рождения

Артемово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1889

Дата смерти

19.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лощилов Иван Андреевич

Мать: не указана

Артемово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
19.01.1904 ст.
Артемово, Кубино-Озерский район, Северный край
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь Спасо-Преображенская Шухтовская. 1904 г. 19 января умер Кубенской волости деревни Артемово крестьянина Ивана Андреевича Лощилова сын Иван, 15 лет, от золо... Показать все

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