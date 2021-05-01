Лощилов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти19.01.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Лощилов Иван Андреевич
Мать: не указана
Смерть
19.01.1904 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь Спасо-Преображенская Шухтовская. 1904 г. 19 января умер Кубенской волости деревни Артемово крестьянина Ивана Андреевича Лощилова сын Иван, 15 лет, от золо... Показать все