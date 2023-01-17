Лощилов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилов Павел Иванович

Лощилов Павел Иванович

avatar

Место рождения

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Лощилова Ольга Никаноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов-Лощилов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лощилова Александра Павловна

Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лощилов Александр Павлович

Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Место жительства
1915
Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close