Лощилов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иванов-Лощилов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лощилова Александра Павловна
Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лощилов Александр Павлович
Мать ребёнка: Лощилова Ольга Никаноровна
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно