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Иванов-Лощилов Алексей Павлович

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Место рождения

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

17.02.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лощилов Павел Иванович

Мать: Лощилова Ольга Никаноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Мария Дмитриевна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
17.02.1915 ст.
Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Умер: Вепревской волости, деревни Веретьева ратник ополчения, находившийся в действующей армии Алексей Павлов Иванов-Лощилов, 26 лет, от простуды. Погребен на приходском кладбище.
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