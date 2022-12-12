Иванов-Лощилов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти17.02.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Лощилов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1915 ст.
Умер: Вепревской волости, деревни Веретьева ратник ополчения, находившийся в действующей армии Алексей Павлов Иванов-Лощилов, 26 лет, от простуды. Погребен на приходском кладбище.