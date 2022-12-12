Лощилова Ольга Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти24.04.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иванов-Лощилов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лощилова Александра Павловна
Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лощилов Александр Павлович
Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович
Смерть
24.04.1915 ст.
Умерла: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянина Павла Иоаннова Лощилова жена Ольга Никанорова Лощилова, 54 года, от простуды.