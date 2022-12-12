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Лощилова Ольга Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

24.04.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1888

Муж: Лощилов Павел Иванович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов-Лощилов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лощилова Александра Павловна

Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лощилов Александр Павлович

Отец ребёнка: Лощилов Павел Иванович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
24.04.1915 ст.
Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Умерла: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянина Павла Иоаннова Лощилова жена Ольга Никанорова Лощилова, 54 года, от простуды.
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