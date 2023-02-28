Илья Ефимов
Место рождения
Дата рождения18.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1890
Отец: Ефимий (Платонов)
Мать: Ульяния Дорофеева
Бракосочетание
12.05.1908
Жена: Анна Сергеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Анна Захарова
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Александр Ильин
Мать ребёнка: Анна Захарова
Бракосочетание
26.01.1914
Жена: Мария Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Тимофей Ильин
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
12.06.1916
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Захарова
Смерть
Неизвестно