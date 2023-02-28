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Илья Ефимов

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1890

Отец: Ефимий (Платонов)

Мать: Ульяния Дорофеева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.05.1908

Жена: Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Александр Ильин

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1916

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Захарова

Смерть
Неизвестно
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