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Мария Иванова

Место рождения

д.Доровая Силуяновской вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Доровая Силуяновской вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Илья Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1916

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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