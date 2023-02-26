Мария Иванова
Место рожденияд.Доровая Силуяновской вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1891
д.Доровая Силуяновской вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1914
Муж: Илья Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Тимофей Ильин
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Рождение ребёнка
12.06.1916
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Смерть
Неизвестно