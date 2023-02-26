Анна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1909
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Александр Ильин
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Ефимов
Смерть
1913
Причина смерти: от чахотки