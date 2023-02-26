Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1909

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Александр Ильин

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Ефимов

Смерть
1913
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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